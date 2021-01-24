РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» вручил награды победителям десятого хоккейного турнира среди детей 2010 года рождения на Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина, первое место завоевала команда «Крылья Советов» из Москвы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В юбилейном турнире участвовали 12 команд из Балашихи, Москвы, Подмосковья, Хабаровска, Калининграда, Саратова и других регионов РФ. В воскресенье юные участники сборной команды финалистов сыграли с командой «Легенды хоккея» - Сергеем Шепелевым, Сергеем Бабиновым, Евгением Давыдовым, Владимиром Зубковым, Алексеем Ткачуком, Никитой Тарасевичем, Александром Бахтиным, Вячеславом Параваевым.

«Уважаемые наши спортсмены, Юрий Евгеньевич (Ляпкин - ред.), легенды хоккея! Спасибо большое что вы поддерживаете нас, наши спортивные хоккейные школы. Этот турнир стал настоящей спортивной традицией городского округа Балашиха и проходит уже в десятый раз. Мы посмотрели сегодня суперфинал, который никого не оставил равнодушным», - сказал Терюшков.

Главный приз турнира достался команде «Крылья Советов» из Москвы, в упорной борьбе обыгравшей подольский «Витязь». На третьем месте оказался ярославский «Локомотив», а на четвертом - московский «Спартак».

Вместе с Ляпкиным и командой «Легенды хоккея» Терюшков вручил медали, кубки и подарки командам-победителям турнира, в том числе лучшему нападающему Тимофею Храмову («Локомотив»), лучшему бомбардиру Александру Сидоренко («Спартак»), лучшему защитнику Ивану Угольникову («Витязь»), лучшему вратарю - Ксении Григорьевой («Крылья Советов»).

Юрий Ляпкин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР - Канада 1972, 1974, 1976 годов.