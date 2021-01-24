РИАМО - 24 янв. Пожарные потушили возгорание площадью 200 квадратных метров в частном доме в микрорайоне Северный поселения Вороновское в ТиНАО столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 16:34 в воскресенье. Пожарные установили, что в доме горит кровля и мансардный этаж.

«Принятыми мерами в 17:46 пожар был локализован, а в 19:08 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Площадь пожара в доме составила порядка 200 квадратных метров.