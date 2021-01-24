РИАМО - 24 янв. Администрация городского округа Озеры объявила аукцион по продаже нежилого помещения с земельным участком для насосной станции подкачки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение площадью 112 квадратных метров и земельный участок площадью 91 квадратный метр расположены в городе Озеры возле ПМК 71.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 339 тысяч рублей. Объект аукциона — это отдельно стоящее одноэтажное здание, на участке есть древесно-кустарниковая растительность. Объект предназначен для насосной станции подкачки», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 марта 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер, номер процедуры 42783.