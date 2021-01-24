РИАМО - 24 янв. Вечером в воскресенье в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 29 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, 1 отменили. В Домодедове задержали 11 рейсов, 1 отменили. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, отменили 3.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержали 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе ранее продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы.