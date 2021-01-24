РИАМО - 24 янв. По факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве 23 января возбудили четыре уголовных дела, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами <…> возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — сказала Иванова.

23 января агрессивно настроенные участники несанкционированного мероприятия в центре Москвы причинили двум сотрудникам Росгвардии и полицейскому различные телесные повреждения. Также одному из них распылили в лицо газовый баллончик.

Кроме того, в Пресненском районе столицы мужчина совершил наезд на сотрудника полиции, который потребовал водителя остановиться.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Доследственные проверки по другим фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов продолжаются.

По данным столичного главка МВД РФ, в акции принимало участие порядка 4 тысяч человек.