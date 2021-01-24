РИАМО - 24 янв. На Пушкинской площади и на Цветном бульваре Москвы в рамках несанкционированной акции 23 января задержали свыше тысячи человек, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в столице.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева и сотрудники аппарата наблюдали за соблюдением прав человека в столице на несогласованной акции.

«Среди митингующих в Москве подавляющее большинство - молодые люди от 20 до 30 лет, а также было много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходившие от различных ведомств. По предварительным данным, задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы», - сообщается на сайте.

Омбудсмен постоянно была на связи с правозащитниками, членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), представителями столичного главка МВД РФ.

Потяева поспособствовала разрешению ситуации в отношении части задержанных на несогласованной акции.

«В первой половине протестной акции обе стороны вели себя достаточно корректно, хотя и происходили задержания. Серьезные конфликтные ситуации стали происходить ближе к концу события», - добавляется в материале.

Также детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская выезжала в отдельные ОВД по Центральному округу города, где были задержаны дети. Они впоследствии были отпущены и переданы родителям.

В аппарате омбудсмена работала горячая линия. На сегодняшний день уполномоченный по правам человека в столице изучает и анализирует все конфликтные ситуации, которые произошли в ходе несогласованной акции, а также направляет запросы в соответствующие организации и органы власти.

23 января в центре города прошла несогласованная акция протеста. Ее участники перекрывали дороги в центре города, мешали проезду общественного транспорта и машин скорой помощи. Из-за этого пробки на дорогах достигли 5 баллов из 10 возможных. Некоторые машины такси были заблокированы из-за перекрытия участков дорог участниками акции.

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