РИАМО - 24 янв. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что тем, кто получил прививку от коронавирусной инфекции, нужно продолжать носить маски, так как человек может быть носителем вируса, передает Nation News.

«Дело в том, что любая вакцинация не дает 100% защиты от вируса. Она способствует тому, чтобы организм выработал антитела и иммунитет мог уничтожить вирус. То есть вероятность заболеть существует, но уже в легкой форме», — сказала Ярцева.

Она уточнила, что после вакцинации человек может оставаться носителем Covid-19 и передать его тем, с кем контактировал. Терапевт рекомендовала соблюдать все противоэпидемиологические требования, чтобы полностью остановить распространение инфекции.

«Снять маску можно будет только после массовой вакцинации. То есть прививку действительно должна сделать хотя бы половина населения», — пояснила врач.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 3 719 400 случаев коронавируса, скончались 69 462 пациента, выздоровели 3 131 760 человек.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ЯНВАРЯ

- Еще 5117 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили свыше 774 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 21 127 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 134 больных. В Москве - 3 069.