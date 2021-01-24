РИАМО - 24 янв. Социальная сеть «ВКонтакте» оперативно восстановила работу после произошедшего сбоя, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Сбои начались около 17:00 по московскому времени. Чаще всего на проблемы пожаловались пользователи из Московского региона, Санкт-Петербурга, Волгограда, Уфы, Самары, Ярославля и других городов РФ.

«Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу», — говорится в сообщении.

Массового сбоя в работе социальной сети в воскресенье не зафиксировали.

«Данные ресурса (Downdetector - ред.) не являются достоверным источником», — отмечается в материале.