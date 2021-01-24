РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Девушка за рулем иномарки вылетела с дороги на пересечении улиц Парковой и Маштакова в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидица ДТП.

«Девушка «летела» по встречной полосе. Она ехала со скоростью не меньше 160 километров в час. Моя мама успела свернуть во двор, после чего девушка вылетела с дороги прямо в сугроб (у пешеходного перехода - ред.)», - сказала очевидица.

Она отметила, что автоледи задержали и отвезли в отделение полиции.

Как сообщил сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в результате данной аварии обошлось без пострадавших.