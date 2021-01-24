РИАМО - 24 янв. На выборах депутатов в совет депутатов Коломенского городского округа в воскресенье на 18:00 с учетом предыдущих дней голосования явка составила 17,09%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Голосование проходит в штатном режиме, без существенных нарушений. Окончательная явка и итоги выборов будут известны 25 января», — говорится в сообщении.

В Коломне с 08:00 работают 98 избирательных участков, еще 23 открыты в Озерах. Проголосовать можно до 20:00. В городском округе выбирают 25 депутатов из 79 кандидатов.

Голосование в Коломенском городском округе началось 22 января.

В сентябре минувшего года депутаты Мособлдумы одобрили закон, согласно которому будет сформирован городской округ Коломна на территории Коломенского городского округа и городского округа Озеры.

Представительным органом городского округа первого созыва является совет депутатов, который будет избран в ходе текущих выборов. Депутатов изберут на пять лет.