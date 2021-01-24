РИАМО - 24 янв. Администрация Одинцовского городского округа сдает нежилое помещение площадью 111,5 квадратных метра для субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение расположено в здании на улице Солнечная, дом 9, помещение 8.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование составляет 450 тысяч рублей. Срок аренды составляет десять лет», — говорится в сообщении.

Заявочная кампания продлится до 8 февраля. Аукцион пройдет 10 февраля 2021 года. Информация размещена на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), номер процедуры 45732.