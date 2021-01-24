РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Жительницу поселка Стрелковская фабрика городского округа Подольск поздравили с 90-летием и пожелали ей крепкого здоровья, сообщил депутат совета депутатов округа Евгений Лукошников.

«Сотрудники территориального отдела Стрелковский от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Подольск Николая Пестова поздравили с 90-летним юбилеем жительницу поселка Стрелковская фабрика Тамару Крошкину», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что жительнице пожелали крепкого здоровья.

Тамаре Крошкиной вручили цветы и подарок.