РИАМО - 24 янв. В Сергиево-Посадском городском округе на торги выставлено нежилое помещение площадью 169,9 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Здание расположено на улице Куликова, дом 21, помещение 1, и находится на первом этаже. Оно используется в качестве помещения для оказания бытовых услуг.

«Начальная цена за нежилое помещение составляет 3 миллиона 646 тысяч рублей. Аукцион пройдет в электронной форме и состоится 15 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru), номер процедуры 43100.