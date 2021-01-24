РИАМО - 24 янв. Возгорание произошло в частном доме в Троицком административном округе Москвы, площадь пожара составила 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Информация о пожаре поступила в 16:34. Возгорание произошло в поселении Вороновское, микрорайон Северный.
«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит возгорание кровли и мансардного этажа частного дома. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров», — говорится в сообщении
Пожарные локализовали огонь в 17:46. Сведений о пострадавших не поступало.
Дальнейшая информация по данному возгоранию уточняется.
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