РИАМО - 24 янв. Возгорание произошло в частном доме в Троицком административном округе Москвы, площадь пожара составила 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила в 16:34. Возгорание произошло в поселении Вороновское, микрорайон Северный.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит возгорание кровли и мансардного этажа частного дома. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров», — говорится в сообщении

Пожарные локализовали огонь в 17:46. Сведений о пострадавших не поступало.

Дальнейшая информация по данному возгоранию уточняется.