РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В подмосковных Люберцах 30 января стартуют матчи третьего тура первенства округа по футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Завершился второй тур Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы среди мужских команд. Футбольный клуб «Красково» на данный момент занимает первое место с шестью очками. Матчи третьего тура стартуют 30 января», — говорится в сообщении.

Команда ветеранов «Люберцы Тензо-М» с тремя очками расположилась на третьей позиции в итоговой турнирной таблице первенства.

«Не менее интересным получился матч между клубами «Котельники» и «Малаховка». Игра прошла на стадионе «Труд». Гости выиграли со счетом 5:1. Соседи из Котельников заняли вторую строчку предварительного общего зачета, отодвинув малаховцев на пятую позицию», — отмечается в материале.

Молодежная команда футбольного клуба «Люберцы» обыграла со счетом 0:2 футболистов с ограничением слуха из клуба «Торпедо». Торпедовцы замыкают топ-6 люберецких команд после завершения тура.