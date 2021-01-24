РИАМО - 24 янв. Пожар произошел в квартире на улице Луначарского в Серпухове, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10:41. В 11:37 пожарные потушили огонь в квартире.

«Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, девять человек», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 35 пожаров. На их тушение выезжали 308 человек, 88 единиц техники.