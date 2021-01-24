РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. На концерте проекта «Музыкальный салон «Бельканто» в Подольске 16 февраля выступит солистка Большого театра Евгения Сегенюк, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Во Дворце культуры «Октябрь» на прошедшей неделе прошел концерт проекта «Музыкальный салон «Бельканто» «Мелодии любви». Гостем вечера стал солист Государственного академического Большого театра России, участник проекта «Тенора XXI века» Станислав Мостовой. Вместе с автором проекта Дарьей Вуйчик они исполнили сцены из опер Беллини, Доницетти и других.

«Сложнейшую партию фортепиано исполнила Татьяна Солодячок. Ведущими вечера выступили артисты молодежного театра Андрей Софич и Анастасия Смагина. Каждый номер истосковавшиеся по большому искусству зрители принимали бурными овациями», - говорится в сообщении.

Следующий концерт салона состоится 16 февраля в 19:00, в гостях у подольчан будет солистка Большого театра Евгения Сегенюк (контральто). А 2 февраля в 19:00 в ДК «Октябрь» пройдет концерт оперной студии Dolce Voce под руководством Дарьи Вуйчик.