РИАМО - 24 янв. Количество пассажиров на станции «Новые Черемушки» за 23 января выросло в 1,8 раза или на 83% из-за закрытия участка «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Станцией метро «Новые Черемушки» 23 января воспользовались 37,1 тысячи пассажиров.

«Бесплатные автобусы КМ в субботу перевезли более 122 тысяч пассажиров. Для выходного дня — это очень много. В будни будет значительно больше», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали выбирать для поездок Бутовскую, Сокольническую и Серпуховско-Тимирязевскую линии столичной подземки.

Также пассажирам для экономии времени советовали покупать билеты до спуска в метро. Также это поможет не создавать скопления людей в вестибюлях. Удобнее всего приобретать билеты онлайн через приложение «Метро Москвы».

В общественном транспорте столицы из-за ситуации с Covid-19 действует масочно-перчаточный режим.

В Москве до 7 февраля закрыли участок Калужско-Рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Там прокладывают тоннель будущей Большой кольцевой линии метро.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>