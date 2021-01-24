РИАМО - 24 янв. Истребитель-перехватчик следующего поколения начали разрабатывать специалисты госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

​«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в материале.

По данным «Ростеха», будущий истребитель будет кардинально отличаться от предшественников, в частности, МиГ-31. Это будет абсолютно новый самолет, а не глубокая модернизация борта.

Предполагается, что истребитель следующего поколения получит новейшее вооружение и сможет выполнять боевые задачи даже в космосе.