РИАМО - 24 янв. Пользователи «ВКонтакте» сообщают о неполадках в работе социальной сети, следует из данных на сайте Downdetector.

Сбои начались около 17:00 по московскому времени.

«51% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта. У 43% есть проблемы с отправкой сообщений, 5% жалуются на проблемы со входом в аккаунт», — говорится в сообщении.

Чаще всего на проблемы в работе соцсети жалуются жители из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Ярославля и других городов страны.

Ранее произошел масштабный сбой в работе крупных российских операторов мобильной связи и в сервисе Twitter.