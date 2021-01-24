РИАМО - 24 янв. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что лишний жир на животе может привести к раку репродуктивных органов и толстого кишечника, сообщает Nation News.

По ее словам, жировые отложение на животе могут быть первым признаком серьезных болезней. Для того, чтобы узнать о первых признаках изменений в организме, достаточно измерить объем живота.

«Окружность живота должна быть у женщин не больше 80 сантиметров, а у мужчин — 94 сантиметра. Если мы находимся в этих рамках, то у нас не будет метаболических изменений в организме», — сказала врач.

Если окружность живота более 86 сантиметров у женщин и более 102 сантиметров у мужчин, это говорит о серьезных изменениях в организме. В медицине такое состояние называют абдоминальным ожирением.

Королева подчеркнула, что абдоминальное ожирение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа, а также к онкологическим заболеванием репродуктивных органов и толстого кишечника.

При симптомах абдоминального ожирения необходимо сразу обращаться к врачам. Категорически нельзя использовать народные методы похудения, а также «волшебные» способы, которые часто публикуются в Сети.