РИАМО - 24 янв. Резкое потепление может вызвать интенсивное таяние льда на реках и озерах, поэтому жителям необходимо с осторожность прогуливаться в ближайшие дни близ водоемов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают проверку водоемов в рамках месячника «Тонкий лед». Вслед за крещенскими морозами в среднюю полосу России приходит мощное потепление. По сообщениям синоптиков, 24-26 января температура может достигать рекордных значений — плюс 2-4 градуса.

«Важно отметить, что аномальная оттепель может вызвать интенсивное таяние мощного снежного покрова и льда на акваториях. Призываю всех жителей и гостей Подмосковья быть максимально осторожными в эти дни», — сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он также напомнил, что человек, попавший в ледяную воду, через 10-15 минут может получить переохлаждение, а через 20 минут — потерять сознание.