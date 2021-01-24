РИАМО - 24 янв. В Подмосковье и столице до утра 25 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в регионе из-за гололедицы до 21:00 воскресенья. Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе в воскресенье наблюдается облачная погода без осадков, местами туман и гололедица. Южный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в пределах плюс 1-3 градусов.

В ночь на 25 января пройдут небольшие осадки, в основном прогнозируется дождь, также ожидается туман. Температура будет от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Небольшие осадки и температура в районе плюс 1-3 градусов сохранится и днем 25 января. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.