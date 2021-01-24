РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Трансляцию турнира городского округа Подольск по спортивной гимнастике организовали в Сети, соревнования посмотрели более 20 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

Турнир городского округа по спортивной гимнастике проходил с 21 по 23 января в поселке Железнодорожный. За звание лучших боролись более 300 юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва «Лидер». Опорный прыжок, махи назад, параллельные брусья – лишь часть упражнений, которые старательно выполняли гимнасты.

«Это первые соревнования после многомесячного затишья, связанного с пандемией коронавируса. Фактически они стали отборочными перед первенством и Кубком Московской области по спортивной гимнастике», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в марте и апреле этого года лучших гимнастов ждет первенство Центрального федерального округа.