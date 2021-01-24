РИАМО - 24 янв. На выборах депутатов в совет депутатов Коломенского городского округа в воскресенье на 15:00 с учетом предыдущих дней голосования явка составила 15,66%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Голосование проходит без нарушений и с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности: на участках есть дезинфицирующие коврики, маски, перчатки, антисептические средства, обязательно соблюдение социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Также каждые 2 часа в помещениях, где проходит голосование, проводится санитарная обработка.

В Коломне открыты 98 избирательных участков, еще и еще 23 работают в Озерах. На данной территории проживает около 180 тысяч избирателей. Там выбирают 25 депутатов из 79 кандидатов.

Голосование в городском округе началось 22 января.

В сентябре прошлого года депутаты Московской областной думы одобрили закон о формировании городского округа Коломна на территории Коломенского городского округа и городского округа Озеры.

Представительным органом городского округа Коломна первого созыва является совет депутатов. Их избирают на муниципальных выборах при тайном голосовании сроком на пять лет.

После формирования органов местного самоуправления городского округа Коломна полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц округа Озеры и Коломенского округа прекращаются.