РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В городском округе Люберцы завершился региональный чемпионат по спортивному ориентированию на лыжах, в нем приняли участие 280 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В чемпионате и первенстве Московской области по спортивному ориентированию на лыжах приняли участие 280 спортсменов из 15 муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Соревнования провели в двух дисциплинах: спринт и классика.

На трассу вышли лыжники в возрасте от 14 лет. По итогам состязаний лучшие из них отправятся на чемпионат ЦФО, который пройдет в феврале в Нижегородской области.