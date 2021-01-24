РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Рабочие продолжают проводить очистку тротуаров и дворов от снега в поселках микрорайона Дубровицкий городского округа Подольск, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Силами ООО «УК Дубровицы» с привлечением техники очищаются дворы домов 5, 6 ,7 в поселке Кузнечики. Работники МБУ ПКБ очищают тротуары и региональные дороги», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что возникает много нареканий по уборке региональных дорог, особенно перед поселком Кузнечики. Работы муниципальных служб будут продолжены.

Ранее жителей городского округа попросили не парковать свои машины вдоль дорог и не мешать уборке снега.

В Подольске дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме по очистке дорог и улиц от снега. Эти работы проводят круглосуточно.