РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. «Президентские состязания» школьников в подмосковном Подольске начались с акции «Спортивная суббота», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Акция «Активная суббота» прошла в подольских школах 23 января. Ею был дан старт муниципальному этапу Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Лучших определяли в настольном теннисе и баскетболе», - говорится в сообщении.

Для учащихся также провели утреннюю зарядку и конкурсы на свежем воздухе.

А многие присоединились еще к одной акции «Добрая суббота» в рамках конкурса «Большая перемена». Организаторы поставили перед собой задачу: познакомить ребят с волонтерской деятельностью, предложив им провести выходной день за полезными занятиями. Например, школьники могли помочь принести продукты пожилым соседям, принять участие в уборке снега во дворе, проявить заботу о брошенных и попавших в приют животных.