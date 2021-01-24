РИАМО - 24 янв. Первая команда сборной России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам из-за неспортивного поведения, сообщает Газета.ru.

Этап проходил в Лахти (Финляндия). Победу в гонке одержала сборная Норвегии — лыжники преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды. Второе место заняла команда Финляндии.

«Сборная России с Александром Большуновым была дисквалифицирована с мужской эстафеты за неспортивное поведение», —говорится в сообщении.

Большунов на финише гонки отмахнулся палкой от финского лыжника Йони Мяки, а после финиша сбил с ног одного из финских спортсменов.

Несмотря на дисквалификацию, сборная России заняла третье место в эстафете благодаря команде в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.​​