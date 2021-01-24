РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Общественники выявили складирование мусора на закрытой территории у деревни Малое Брянцево городского округа Подольск, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 22 января представители общественной палаты городского округа в составе председателя комиссии по здравоохранению Натальи Архиповой, членов палаты Руслана Качаева, Юлии Ламбраки и Андрея Самсонова по приглашению территориального отдела администрации «Стрелковский» проверили соблюдение законодательства в сфере экологической безопасности на территории ООО «Агрофирмы Федюково» вблизи деревни Малое Брянцево.

«В ходе проверки на закрытой от посторонних глаз, огороженной территории были обнаружены навалы мусора, экскаваторы-погрузчики, бункеры для перевозки мусора», - сказал Самсонов.

Он добавил, что на территории были все признаки того, что земля рядом с жилой застройкой используется для складирования мусора.