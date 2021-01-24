РИАМО - 24 янв. В столичных трамваях из-за холодной погоды снова заработали кнопки открытия дверей, которые отключили в начале пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В начале пандемии мы временно отключили функцию, чтобы вам не нужно было лишний раз дотрагиваться до поверхностей в транспорте. Сейчас же на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и вы много раз просили нас вернуть кнопки», - говорится в сообщении.

Чтобы поездки пассажиров в общественном транспорте города проходили в тепле и комфорте, кнопки открытия дверей заработали снова.

Пассажирам напомнили, что в рамках борьбы с распространением коронавируса в общественном транспорте обязательно нудно надевать маски и перчатки.

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24 ЯНВАРЯ

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