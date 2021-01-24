РИАМО - 24 янв. На территории Подмосковья в воскресенье зафиксирован туман с ухудшением видимости до 200 метров, водителей призвали к аккуратности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сильный туман держится уже более 15 часов, он останется в регионе до 18:00.

«Фактическая видимость составляет 200 метров. Будьте аккуратны за рулем, особенно в черте населенных пунктов на пешеходных переходах. Не превышайте скоростной режим», — говорится в сообщении.

Ранее в областном МЧС сообщили, что большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Водителей попросили избегать резких маневров, а пешеходов — обозначать себя светоотражающими элементами на одежде во время движения по краю дорог.

Жителям и гостям Подмосковья порекомендовали быть внимательными и осторожными.