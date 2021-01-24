РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 27 января ответит на вопросы жителей в рамках традиционной онлайн-встречи.

«Дорогие друзья! В среду, 27 января, проведу очередную встречу с жителями Люберец в режиме онлайн. Подведем итоги социально-экономического развития округа за пять лет», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8 (800) 600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте главы в Instagram и на странице «ВКонтакте» 27 января в 18:00.