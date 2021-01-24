РИАМО - 24 янв. Из-за разгерметизации газового баллона в деревне Жилево городского округа Ступино шесть человек доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщил РИАМО источник в экстренных службах.

«Шесть человек находятся в больнице с ожогами первой и второй степени», — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании газа в гараже поступило в воскресенье в 3 часа ночи. Произошла разгерметизация бытового газового баллона и частичное сгорание газовоздушной смеси. Разрушений зафиксировано не было.

В ликвидации последствий ЧП принимали участие пять единиц спецтехники и 16 человек.