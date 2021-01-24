РИАМО - 24 янв. К спектаклям Романа Виктюка в театре его имени сохранят максимально бережное отношение, уже есть планы по привлечению новых режиссеров, сообщил новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Денис Азаров.

Азарова назначили на данную должность в декабре 2020 года. Ранее должность худрука занимал Роман Виктюк, умерший в ноябре прошлого года.

«Работы очень много, появился азарт. Я уже посмотрел сдачу спектакля «Орфей» по Теннесси Уильямсу в постановке Сергея Захарина, остался доволен — это очень достойная работа. Впереди еще много всего интересного», — сказал Азаров в интервью, опубликованном на mos.ru.

Он уточнил, что труппа в театре интересная. Сейчас он и актеры привыкают друг к другу и знакомятся.

«Это очень тонкий процесс. Театр все-таки состоит из актеров — это мое глубокое убеждение, — и очень важно, чтобы я нашел для каждого свое место, свой интерес, свой «манок». Мне кажется, это возможно сделать. Кроме того, здесь есть люди, которые давно меня интересовали, с которыми я хотел поработать», — отметил худрук.

Среди актеров, с кем он давно хотел поработать, Азаров назвал Игоря Неведрова и Дмитрия Бозина.

Азаров уточнил, что самое важное в его работе сейчас — максимально бережное отношение к спектаклям Виктюка. Также в театре следует удерживать планку качества, которую задал Виктюк.

«Надеюсь, что мне в этом поможет коллектив театра. Актеры и сами очень бережно относятся к постановкам текущего репертуара», — добавил Азаров.

Он отметил, что театр будет авангардным. Но здесь не будут ставить сразу много различных спектаклей по разным пьесам, так как планируется найти баланс между спектаклями разных форм и разных жанров. Также запланировано создать понятную концепцию для театра.

«Я бы хотел представить здесь разные проявления современного театра, но очень аккуратно, постепенно. Со временем появятся новые режиссеры — уже есть кое-какие идеи, кого пригласить, но говорить об этом пока рано. Любой театр — это очень хрупкая вещь, не надо стараться сразу привлекать к работе 20 разных школ и 20 новых имен», — подчеркнул он.

Сам Азаров хочет поставить спектакль на сцене театра, но пока не спешит с этим. Он отметил, что есть несколько идей, но их необходимо обдумать.