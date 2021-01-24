РИАМО - 24 янв. В районе деревни Сахарово в Троицком округе столицы произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово столкнулись две машины и автомобиль каршеринга», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в данной аварии пострадали четыре человека. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Варшавском шоссе образовался затор длиной около 1,8 километра.