РИАМО - 24 янв. В Москве и Подмосковье в ближайшие четыре дня прогнозируется теплая и пасмурная погода с небольшими осадками, сообщил РИАМО специалист центра погоды «Фобос».

«В ближайшие четверо суток сохранится оттепель. Московский регион будет оставаться в теплом секторе циклона, поэтому будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки», — сказал собеседник агентства.

С понедельника по четверг ночные температуры будут приближены к нулю, а днем сохранится небольшой плюс. Также начнет таять снежный покров — сугробы уменьшаться с 33 до 20-25 сантиметров.

В пятницу над регионом пройдет холодный фронт и температура вновь вернется к минусовым показателям, пойдет снег.

В субботу температура ночью будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов, а днем — от минус 1 до минус 6. В воскресенье ночью прогнозируется от минус 6 до минус 9 ночью, в дневные часы — от минус 2 до минус 7 градусов.