РИАМО - 24 янв. Свекла содержит в себе большое количество полезных для организма микроэлементов, которые по эффективности вполне сравнимы с лекарствами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Врачи рекомендуют употреблять данный овощ при запорах, сердечной и сосудистой недостаточности. Кроме того, свекла препятствует старению организма», — отмечается в материале.

Этот овощ способен снижать давление благодаря тому, что расслабляет сосуды. При этом наиболее эффективным средством при борьбе с повышенным давлением является употребление свекольного сока.

Лечебными свойствами обладают также вареная, печеная свекла, а еще салаты из нее. Овощ полезен для профилактики авитаминоза и цинги, так как в нем высокая концентрация аскорбиновой кислоты и каротина​.