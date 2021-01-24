РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 янв. В этом году в Дзержинском проведут капитальный ремонт 28 многоквартирных домов на сумму 128 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В текущем году в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Дзержинский выделено более 128 миллионов рублей. Запланировано отремонтировать 28 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в десяти многоквартирных домах, фасады - в 11 МКД, заменить четыре лифта в одном доме», - говорится в сообщении.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Дзержинский было включено 15 домов по общестроительным работам и два МКД по замене лифтов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.