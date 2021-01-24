РИАМО - 24 янв. Правительство РФ направит дополнительные 4,7 миллиарда рублей на поддержку хлебопекарных предприятий, передает Федеральное агентство новостей.

Средства из федерального бюджета распределят между предприятиями в рамках программы поддержки. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу РФ.

«Большая часть — 2,9 миллиарда рублей — будет передана производителям для закупки пшеницы. Остальные деньги компенсируют выпадающие прибыли и позволят сохранить прежнее ценообразование», — отмечается в материале.

Меры по защите национального хлебного рынка ввели в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Правительственная программа защиты нацрынка включает в себя новые экспортные пошлины, а также субсидирование затрат предпринимателей. ​​