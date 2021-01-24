РИАМО - 24 янв. На выборах депутатов в совет депутатов Коломенского городского округа в воскресенье на 12:00 с учетом предыдущих дней голосования явка составила 13,31%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Голосование проходит без нарушений. В городском округе выбирают 25 депутатов. Выборы проходят в пяти пятимандатных округах», — говорится в сообщении.

98 избирательных участков работают в Коломне и 23 — в Озерах. На территории проживает порядка 180 тысяч избирателей. Всего в городском округе зарегистрировано 69 149 избирателей.

«Московская область — первый регион, который проводит многодневное голосование в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК России до 30 мая 2021 года», — уточняется в материале.

Голосование началось 22 января с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности из-за ситуации с коронавирусом. На участках предусмотрены маски, перчатки, антисептические средства и обязательно соблюдение социальной дистанции.

В сентябре 2020 года депутаты Мособлдумы одобрили закон о формировании городского округа Коломна на территории Коломенского городского округа и городского округа Озеры.

Представительным органом городского округа Коломна первого созыва является Совет депутатов округа численностью 25 депутатов. Они избираются на муниципальных выборах при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Со дня формирования органов местного самоуправления городского округа Коломна полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц округа Озеры и Коломенского округа прекращаются.