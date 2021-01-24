РИАМО - 24 янв. «Московская электронная школа» подготовила уроки по разным предметам к Международному дню знаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Важный тренд современного образования — получение знаний на стыке нескольких дисциплин и профессий. Ресурсы «Московской электронной школы» позволяют детям учиться с интересом, а учителям разрабатывать уроки, на которых не будет скучно», - говорится в сообщении.

Например, в приложении Fruits and Vegetables второклассники могут заняться английским и выучить новые названия фруктов и овощей.

В приложении «Материалы и инструменты художников» ученики четвертых классов узнают, что рисовать можно сангиной, мастихином и пастелью. А приложение «Часовые пояса России» поможет восьмиклассникам подготовиться к ОГЭ по географии.

Также МЭШ подготовил сценарий урока для учеников средней школы «Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений».

Кроме того, для старшеклассников загрузили урок «Лексика научного стиля. Анализ научной статьи», в ходе которого их научат сопоставлять стили речи и корректно их использовать.

Парки и библиотеки Москвы подготовили детские онлайн‑мероприятия на следующую неделю>>