РИАМО - 24 янв. По итогам несогласованной массовой акции в центре столицы 29 человек доставили в больницы, всех граждан уже выписали из стационаров, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в центре Москвы 23 января. В частности, участники митинга напали на правоохранителей, а также заблокировали движение транспорта на проезжей части. Одному из водителей распылили в лицо слезоточивый газ. Доследственные проверки продолжаются.

По данным столичного главка МВД РФ, в акции принимало участие порядка 4 тысяч человек. На Пушкинской площади выявили 19 человек с коронавирусом.