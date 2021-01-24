РИАМО - 24 янв. В России в 2021 году в КоАП вступила в силу норма, которая влечет предупреждение или штраф за оставление брошенных или разукомплектованных автомобилей, сообщает «Прайм».

Управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин отметил, что за брошенную или разобранную машину автомобилистов ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

«В неюридической среде такую меру уже прозвали как «штраф за автохлам», — сказал Редин.

За мойку автомобиля в запрещенных местах теперь предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей. От 1,5 до 4 тысяч рублей придется заплатить за парковку на газонах или проезд по ним. Если же парковка была осуществлена на детской или спортивной площадке — от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, дополнена статья об отказе от прохождения медосвидетельствования. Водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей или лишить прав на срок от двух до трех лет, если в салоне в этот момент находился несовершеннолетний ребенок.

Также изменился порядок периодичности техосмотра. Новым авто не нужно будет проходить его первые четыре года, а затем нужно будет проходить раз в два года. При этом важно учитывать, что если машине более десяти лет, то техосмотр должен быть ежегодным. ​

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