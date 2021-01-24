РИАМО - 24 янв. Теплая погода в последние дни создает угрозу снежному покрову Москвы и Подмосковья, он уже уменьшился на 10 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В условиях интенсивного наступления оттепели явная угроза буквально нависла над снежным покровом Московского региона. За прошедшие сутки высота снега в Клину уменьшилась сразу на 10 сантиметров, с 30 до 20 сантиметров», — говорится в сообщении.

На Балчуге в столице сугробы растаяли на 9 сантиметров — с 37 до 28 сантиметров. По данным метеостанций на ВДНХ и в Серпухове, там снежный покров уменьшился на 3 сантиметра и составил 33 и 31 сантиметр соответственно.

По предварительным прогнозам синоптиков, аномально теплая погода с температурой на 8-12 градусов выше климатической нормы января сохранится до конца месяца.