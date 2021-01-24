РИАМО - 24 янв. В социальной сети Instagram на станице проекта «Красная книга Москвы» горожанам в течении семи месяцев рассказывали о 200 редких растениях и животных мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На протяжении семи месяцев на странице проекта в социальной сети Instagram ежедневно публикуются интересные сведения, фотографии и видеоролики о краснокнижных видах», - говорится в сообщении.

По мнению жителей столицы, самыми интересными стали материалы, которые рассказывают о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, бабочке зефире березовом, растении синеголовнике плосколистном, а еще о желтой трясогузке и растении ветренице дубравной.

Проект продлится до зимы 2022 года. За это время москвичам расскажут о более чем 560 представителях Красной книги, которые обитают в Москве. В Instagram расскажут о внешнем виде и образе жизни редких животных и растений, а также о произведениях искусства и литературы, в которых они встречаются.