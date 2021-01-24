РИАМО - 24 янв. Кинолог Владимир Голубев рассказал, что зимой у собак вероятность заболевания простудой вырастает в разы, поэтому необходимо уберечь любимца от возможного заболевания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Симптомами простуды у собаки могут быть кашель, сонливость и потеря аппетита. Беспокойное поведение также может указывать на простуду у питомца.

«Хозяевам стоит обращать особое внимание на поведение и самочувствие питомцев зимой. Защитить собаку от влаги и ветра во время прогулки помогут специальные комбинезоны», — отметил Голубев.

Если же питомец заболел, эксперт порекомендовал немедленно обратиться к ветеринарам. ​

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