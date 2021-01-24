РИАМО - 24 янв. Московские парки, библиотеки и культурные центры подготовили детскую программу на будущую неделю, мероприятия пройдут в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центральная библиотека №21 приглашает на лекцию «Путешествие по Солнечной системе: Уран». Рассказ о космосе начнется 26 января в 10:00 на YouTube-канале читальни», - говорится в сообщении.

В 12:00 28 января на YouTube-канале «Библиотеки новой Москвы» можно будет послушать лекцию «Я выросла. Агния Барто». Для тех, кто любит птиц, орнитарий парка «Сокольники» проведет видеолекцию. Трансляция начнется 27 января в 14:00 на официальных страницах парка в соцсетях Instagram, «ВКонтакте» и Facebook.

На YouTube-канале библиотеки №172 в 11:00 26 января можно будет послушать цикл сказок Гофмана, который написал «Щелкунчика и Мышиного короля» и «Золотого горшка». А на странице в Facebook детского отделения библиотеки № 32 в 12: 28 января прочитают сказочные истории, написанные Андреем Усачевым.

Кроме того, 30 января в 11:00 на YouTube-канале культурного центра «Феникс» можно будет послушать стихотворение «Бычок» поэтессы Агнии Барто.

Для тех детей, которые любят делать что-то своими руками, в Instagram-аккаунте Культурного центра имени И.М. Астахова 26 января в 12:00 проведут мастер-класс по созданию подставки для карандашей. На YouTube-канале КЦ в этот же день в 18:00 детей научат создавать картины в технике шерстяной акварели по сюжетам повестей книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.

А 28 января в 17:00 на странице в соцсети «ВКонтакте» детской галереи изобразительных искусств «Листок» пройдет мастер-класс по узелковому плетению.