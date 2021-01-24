РИАМО - 24 янв. За прошедшие сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 5117 человек, общее число выздоровевших в городе достигло 774 550, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки выявили 3069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницы доставили 986 человек. Также скончались 74 пациента с пневмонией и диагностированным коронавирусом.

На текущий момент в Москве зарегистрировано 913 126 случаев инфицирования Covid-19. Всего за пандемию умерло 12 969 пациентов.

В городе идет вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться можно в 100 пунктах вакцинации в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 ЯНВАРЯ

- Еще 5117 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили свыше 774 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 21 127 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 134 больных. В Москве - 3 069.