РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл «Барысу» на домашнем льду, матч завершился со счетом 4:5, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Витязь» против «Барыса»: ничья в основное время, один балл в копилку, и место в восьмерке Западной конференции – на равных со «Спартаком» - по 50 очков. В овертайме первыми забили гости. Итог матча: 4:5 в пользу ХК «Барыс», - говорится в сообщении.

Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил 23 января в Ледовом дворце «Витязь».

Данную игру посмотрели тысяча болельщиков.